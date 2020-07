Libia: ministero Difesa Gna promette "risposta adeguata" a raid aereo contro Al Watiya (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale dell’Lna Khaled al Mahjoub, citato dall’emittente televisiva di proprietà saudita “Al Arabiya”, ha promesso che altri attacchi simili saranno presto effettuati sulla stessa base. "Siamo in una vera guerra con la Turchia, che ha ambizioni petrolifere in Libia", ha detto Al Mahjoub durante un'intervista all'emittente panaraba. Inoltre, l'ufficiale di Haftar ha dichiarato che le incursioni hanno anche preso di mira un convoglio militare che si stava dirigendo verso la Mezzaluna petrolifera, confermando che le perdite subite dalle forze turche in termini di attrezzature militari sono state significative a seguito delle incursioni. Sempre per quanto riguarda la Mezzaluna petrolifera, Mustafa Sanallah, presidente della National Oil Corporation (Noc) di Tripoli, ha denunciato che forze straniere sono entrate nel porto petrolifero di Sidra domenica pomeriggio e stanno lavorando per militarizzare la struttura. "I mercenari del gruppo Wagner sono anche entrati nel giacimento petrolifero di Sharara con l'aiuto delle Guardie delle strutture petrolifere locali", ha aggiunto Sanallah nelle dichiarazioni della stampa. La National Oil Corporation "ne ha le prove in un video", ha spiegato. Il presidente della Noc ha rivelato di aver "contrastato un tentativo di contrabbando di petrolio e carburante dal porto di Harraga diretto a Tobruk nei giorni scorsi, con l'aiuto di potenze internazionali". (segue) (Lit)