Fisco: Mef, in 5 mesi 149,7 miliardi gettito, - 9,3 per cento per effetto misure Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrando nel dettaglio le imposte dirette ammontano a 84.098 milioni di euro, con un lieve incremento di 465 milioni di euro (+0,6 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2019. Il gettito Irpef si è attestato a 74.541 milioni di euro (-2,9 per cento) ed in questo caso la flessione è riconducibile principalmente all’andamento delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato (-7,8 per cento) e delle ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi (-9,4per cento), mentre le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico registrano un incremento pari al 3,4 per cento. Tra le altre imposte dirette vanno segnalati gli incrementi dell’imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (+751 milioni di euro), dell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+853 milioni di euro) che riflettono le performance positive dei mercati finanziari nel corso del 2019 e dell’imposta sostitutiva dei fondi pensione (+1.129 milioni di euro), il cui incremento è determinato dai risultati positivi dei rendimenti medi ottenuti nel 2019 dalle diverse tipologie di forme pensionistiche complementari. Le imposte indirette ammontano invece a 65.633 milioni di euro e registrano una variazione negativa di 15.765 milioni di euro (-19,4 per cento). Il notevole calo è imputabile principalmente alla diminuzione dell’Iva (-9.288 milioni di euro pari a -18,7 per cento) e in particolare la componente scambi interni (-7.922 milioni di euro pari a -18,0 per cento), che ha risentito del rinvio dei versamenti dell’Iva secondo le disposizioni contenute nel Decreto legge 17 marzo 2020, n.18. (segue) (Com)