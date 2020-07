Fisco: Mef, in 5 mesi 149,7 miliardi gettito, - 9,3 per cento per effetto misure Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il gettito dell’Iva sulle importazioni registra nel periodo un calo pari a 1.366 milioni di euro (-24,0). Tra le altre imposte indirette, registrano un incremento l’imposta sulle assicurazioni (+43 milioni di euro pari a +10,4 per cento) e l’imposta di bollo (+178 milioni di euro pari a +5,9 per cento), mentre l’imposta di registro segna una diminuzione di 596 milioni di euro (-29,4 per cento). Analizzando i dati emerge poi che le entrate relative ai “giochi” ammontano, nei primi cinque mesi 2020, a 3.838 milioni di euro (-2.706 milioni di euro, -41,4 per cento). Infine le entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e controllo si sono attestate a 3.577 milioni (- 427 milioni di euro, pari a -10,7 per) di cui: 1.623 milioni di euro (-250 milioni di euro, pari a -13,4 per cento) sono affluiti dalle imposte dirette e 1.954 milioni di euro (-177 milioni di euro, pari a -8,3 per cento) dalle imposte indirette. I dati risultano influenzati dal decreto “Cura Italia” che aveva già sospeso i termini di versamento delle entrate tributarie e extratributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, ulteriormente prorogati dal Decreto Rilancio fino al 31 agosto (Com)