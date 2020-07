Speciale scuola: in Municipio XIII di Roma il progetto per le lezioni all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte nel XIII Municipio di Roma il Progetto "Scuola all'aperto - aule naturali". Saranno finanziate sei scuole per garantire il servizio gratuito ad oltre 500 famiglie. Il progetto - spiega il Municipio - è iniziato lo scorso anno in due scuole. "L' outdoor education per noi è il presente ed il futuro. Ci impegneremo per rendere il progetto autosostenibile per tutte le scuole del Municipio", dice la presidente Giuseppina Castagnetta. È online l' avviso del Municipio XIII per il progetto "Scuola all' aperto - Aule naturali" rivolto ad associazioni che vogliono presentare progetti di outdoor education. (Rer)