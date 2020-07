Speciale scuola: a Vanzago nuova pavimentazione per la scuola d'infanzia Collodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Vanzago comunica in una nota che "a settembre, gli alunni della Scuola dell’Infanzia Collodi troveranno le aule tinteggiate e un pavimento tutto nuovo". Il progetto è stato predisposto direttamente dal Settore Tecnico del Comune di Vanzago, per un importo complessivo di 110.000 euro. L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per la sostituzione della pavimentazione in materiale vinilico presso la scuola dell’infanzia Collodi. In particolare è prevista la rimozione della pavimentazione in materiale vinilico esistente, la preparazione e lavorazione del sottofondo, la fornitura e posa di uno strato di una guaina sottopavimento isolante, la fornitura e posa di nuova pavimentazione in materiale vinilico comprensivo di fornitura e posa di zoccolatura perimetrale. La Giunta ha approvato il progetto con deliberazione n. 63 del 23 Aprile 2020 suddiviso in due lotti, tenendo conto della possibilità di eseguire i lavori in parte nel 2020 e in parte nel 2021, oppure di eseguirli in una sola soluzione nel caso di piena disponibilità della Scuola Collodi nel 2020. La gara si è conclusa il 3 giugno e sono pervenute 15 offerte. ed è stata aggiudicata alla ditta M.V. Resilienti Srl di Frosinone con un ribasso sull’importo a base di gara del 21,15% per un importo finale di 79.383,09 IVA compresa. In corso di esecuzione della gara, in considerazione del fatto che la scuola sarebbe rimasta chiusa fino a Settembre e che per il Centro Estivo si sarebbe trovata un’altra soluzione, l’amministrazione comunale ha dapprima scelto di eseguire i lavori tutti nell’estate 2020 per accelerare l’intervento, e poi ha scelto di finanziare l’opera con il contributo messo a disposizione dalla L.R. n°9/20 Interventi per la ripresa economica. "I lavori sono iniziati a fine Giugno e sono già in uno stato avanzato" conclude il comune nella nota. (Com)