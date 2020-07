Speciale scuola: Anief, ritorno a settembre con classi con meno di 15 alunni e più docenti e Ata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modifiche al numero di allievi per aula e agli organici del personale sono previste da un emendamento al Decreto Rilancio già approvato dalla V Commissione della Camera, sul quale lunedì 6 luglio potrebbe essere votata la fiducia per l’approvazione del testo definitivo. E' quanto si legge in una nota del sindacato della scuola Anief. "Se passa il provvedimento, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto - si apprende - viene introdotta la facoltà per gli uffici scolastici di applicare delle deroghe, in tutti i gradi scolastici, al limite minimo di iscritti per la costituzione delle classi sancito dall’attuale regolamento sul dimensionamento scolastico (Dpr 81/09) che ha portato al taglio di 250 mila posti negli ultimi dieci anni, alla riduzione del tempo scuola (- 4 ore settimanali), al dimensionamento di una scuola su quattro autonoma". Come viene data "la possibilità di assumere, seppure temporaneamente, una quantità maggiore di docenti e personale Ata, confermando almeno fino a dicembre i mille assistenti tecnici assunti fino al 30 giugno" aggiungono. "L’obiettivo da porsi, tutti assieme - spiega il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico - è quello di tornare a delle scuole a misura d’uomo, creando classi con al massimo 15 alunni e assumendo 200 mila docenti e Ata nuovi. Questi emendamenti, seppure depotenziati, vanno in direzione della proposta dello stesso M5s che prevede la formazione di classi con più di 22 alunni e 20 in presenza di alunni disabili, primo firmatario l’attuale ministro Azzolina. Con numeri ancora più ridotti "nelle zone colpite dal coronavirus". (Rin)