Speciale scuola: ministero Istruzione, stanziati 236 milioni per l'acquisto di libri di testo

- Uno stanziamento di 236 milioni di euro per garantire il diritto allo studio di studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e II grado in condizioni di svantaggio e alleggerire in modo consistente la spesa delle famiglie in vista del prossimo anno scolastico. Lo ha messo in campo il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, destinando a questo scopo una parte dei fondi Pon ancora disponibili che il ministero sta rapidamente spendendo e utilizzando per affrontare l'emergenza e la ripresa di settembre. L'annuncio è arrivato nel corso della visita all'Ics Giovanni Falcone di Palermo, prima tappa siciliana del tour che la Ministra sta effettuando per partecipare ai Tavoli regionali sulla ripartenza dell'anno scolastico. Le scuole potranno accedere alle risorse partecipando all'Avviso pubblicato oggi sul sito del Ministero. Con i fondi potranno essere acquistati libri di testo scolastici digitali e/o cartacei, dizionari, dispositivi digitali, materiali didattici per ragazzi con Bisogni educativi speciali (Bes) o Disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) da destinare, anche in comodato d'uso, alle studentesse e agli studenti che vivono in condizioni di svantaggio. (Com)