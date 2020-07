Speciale scuola: M5s, 15 milioni di più per card cultura, nostro impegno per pari opportunità educative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spesso per parlare di povertà educativa e culturale in Italia si citano i numeri. Noi vorremmo raccontare le storie: Salvatore, 11 anni, costretto a fare il garzone al bar; Vincenza, 15 e una grande passione per la musica, messa da parte insieme a la scuola per "portare il pane a casa"; Rosa, 12 anni, che si è "ritirata da scuola" per aiutare la mamma malata. I nomi sono di fantasia ma di storie come queste ce ne sono a decine, tutte con un denominatore comune: l'indigenza figlia dell'enorme acuirsi delle disuguaglianze nel nostro Paese. E' quanto si legge in un articolo pubblica sul blog del Movimento 5 stelle. A volte quell'aggettivo "educativa" sembra quasi un modo per ridimensionare il problema, per rimuoverne più o meno inconsciamente le cause. Ma se una bambina o un bambino non vanno a scuola, o se ci vanno ma trovando maggiori difficoltà rispetto alla media, le responsabilità non vanno individuate in capo alla famiglia ma alla società. Se un minore d'età su otto in Italia è in povertà assoluta, se 1,2 milioni – di cui 500 mila al Sud – vive nel disagio economico come ci dice Save the Children, il problema non sono i genitori ma il modello di società. Non è un caso, infatti, se tra gli studenti e le studentesse provenienti da famiglie cosiddette svantaggiate quasi un quarto non raggiunge le competenze minime in matematica e lettura, mentre nei ragazzi di famiglie agiate questo problema riguarda soltanto il 5 per cento. Allora la nostra risposta deve essere articolata e radicale se davvero vogliamo "rimuovere le cause" del problema, come peraltro ci impone la Costituzione. Da quando siamo al governo ci stiamo provando con tutte le nostre forze, mettendo in campo strumenti e risorse come nessuno aveva mai fatto prima. Il reddito di cittadinanza è un primo importante intervento, che come certifica l'Istat ha contribuito nel 2019 a ridurre la povertà assoluta per la prima volta dopo quattro anni. Sappiamo bene che ora la pandemia rischia di invertire nuovamente l'andamento, ma è nostra intenzione proseguire con diversi strumenti lungo la strada della riduzione delle disuguaglianze e della lotta senza quartiere alla dispersione scolastica e alla povertà educativa e culturale. (Rin)