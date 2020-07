Perù: via l'immunità a politici, Parlamento congela il referendum chiesto da Vizcarra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo approvato dal Congresso, che modifica l'articolo 93 della Costituzione, stabilisce che i parlamentari non sono soggetti a vincolo di mandato, non possono essere ritenuti responsabili dinanzi alle autorità giudiziarie delle opinioni e voti espressi, per le azioni di controllo politico e più in generale per quanto fanno nell'esercizio delle loro funzioni. I processi penali che si possono aprire sul loro conto per reati comuni saranno comunque di competenza esclusiva della Corte suprema di giustizia. I cambi all'articolo 99 della Carta consegnano a un organo del parlamento, la Commissione permanente, la possibilità di istruire dinanzi allo stesso Congresso accuse nei confronti di alte cariche pubbliche tra cui il Presidente della Repubblica, i parlamentari e i membri della Corte costituzionale. A tutti loro potranno essere contestate infrazioni alla Costituzione e reati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, fino a cinque anni dopo la fine del mandato. (segue) (Brb)