Perù: via l'immunità a politici, Parlamento congela il referendum chiesto da Vizcarra (3)

- Il presidente della Repubblica può essere inoltre accusato di tradimento della patria, per aver impedito elezioni legislative o amministrative, per aver sciolto il Congresso al di là delle facoltà previste nella Carta, o per reati contro l'amministrazione pubblica compiuti durante la sua gestione o in precedenza. La eventuale chiamata alle urne, che per rispetto alle condizioni poste dall'emergenza sanitaria veniva programmata in concomitanza delle elezioni generali del 2021, avrebbe per Vizcarra compreso anche un quesito per rendere costituzionale un'altra riforma presto oggetto di una apposita legge, quella che impedisce a chi è stato condannato in prima stanza ad almeno quattro anni di pena non possa candidarsi a cariche elettive. (Brb)