Credito: Patuanelli, assegnati contributi a fondo perduto per 1.940 Comuni

- Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, per "rendere più sostenibili 1940 piccoli Comuni che contano meno di 1.000 abitanti" annuncia su Facebook "un contributo a fondo perduto pari a 19.329,89 euro per la realizzazione di opere di efficientemento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, interventi per la mobilità sostenibile". Il ministro aggiunge che "con oltre 37 milioni di euro per il 2020, i piccoli Comuni del nostro Paese dovranno avviare i lavori già dal prossimo novembre. Cogliamo al volo le opportunità, con visione, per rendere più sostenibile il nostro Paese e modernizzarlo, senza perdere altro tempo", conclude Patuanelli rimandando al link del Mise per ulteriori dettagli. (Rin)