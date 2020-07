Croazia: smentiti i sondaggi elettorali, l'Hdz è il primo partito mentre il leader dell'Sdp si dimette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dopo elezioni vede già la prima "vittima" in Croazia, con le dimissioni di Davor Bernardic dalla guida del Partito socialdemocratico (Sdp). Il voto per il rinnovo del parlamento ha ribaltato ieri ogni previsione tracciata dai sondaggi e ha visto l'Unione democratica croata (Hdz) uscire addirittura rafforzata rispetto alle elezioni del 2016. La coalizione di centro-sinistra Restart, guidata dai socialdemocratici, alla vigilia dell'appuntamento elettorale sembrava promettere un testa a testa se non un sorpasso della forza conservatrice fino ad ora al governo. A spoglio quasi concluso, l'Hdz ottiene invece 66 mandati mentre Restart si ferma a 41. Le altre forze che entreranno nel parlamento di Zagabria sono il Movimento patriottico con 16 mandati, il partito di orientamento conservatore Most con 8 mandati, la coalizione verde e di sinistra Possiamo con 7 mandati, la coalizione Pametno con 3 mandati, il Partito popolare croato – Liberaldemocratici con un mandato, e il Partito popolare – Riformisti con un mandato. (segue) (Seb)