Croazia: smentiti i sondaggi elettorali, l'Hdz è il primo partito mentre il leader dell'Sdp si dimette (2)

- La vittoria elettorale conseguita nel voto di ieri in Croazia è per l'Hdz "una responsabilità", secondo quanto dichiarato nella notte dal premier uscente e leader del partito, Andrej Plenkovic. "Questo risultato è per noi una responsabilità. Abbiamo avuto un periodo difficile pieno di sfide, e le sfide davanti a noi sono ancora più grandi. Circostanze del genere richiedono duro lavoro, entusiasmo, sacrificio, conoscenza ed esperienza", ha detto il leader dell'Hdz. Secondo Plenkovic, la Croazia ha adesso bisogno di "soluzioni per la propria economia e per le sfide nel settore sanitario, per migliorare le proprie istituzioni e proseguire nello sviluppo dei diritti umani e di quelli delle minoranze". (segue) (Seb)