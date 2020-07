Croazia: smentiti i sondaggi elettorali, l'Hdz è il primo partito mentre il leader dell'Sdp si dimette (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di tutt'altro tono sono le dichiarazioni del leader dei socialdemocratici, che stamane ha annunciato le proprie dimissioni. Il partito ha già deciso che terrà delle elezioni interne per scegliere il nuovo leader, e fino a quel momento la carica sarà ricoperta ad interim dal vicepresidente Zlatko Komadina. "Nell'Sdp esiste un alto livello di responsabilità per il risultato elettorale. Per questo la presidenza del partito ha deciso di indire al più presto delle elezioni per la nuova guida", ha detto Bernardic precisando di non avere intenzione di ricandidarsi per la leadership. Un deciso successo è stato conseguito invece da Miroslav Skoro, ex cantante ed ex conduttore televisivo, che il 29 febbraio di quest'anno ha fondato il Movimento patriottico, forza politica di destra e di richiamo sovranista. Il Movimento patriottico, con i suoi 16 mandati, potrebbe stringere un'alleanza "naturale" con il conservatore Hdz secondo gli esperti, ma lo stesso Skoro ha precisato che un accordo del genere potrebbe funzionare solo se Hdz si avvicinerà di più ai valori "patriottici e cristiani" dei sovranisti e soprattutto se Andrej Plenkovic rinuncerà alla guida del governo. (segue) (Seb)