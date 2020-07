Croazia: smentiti i sondaggi elettorali, l'Hdz è il primo partito mentre il leader dell'Sdp si dimette (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora più sorprendente per gli analisti è però il successo della piattaforma Possiamo, che fa entrare per la prima volta i Verdi in parlamento. La piattaforma è infatti formata da 6 forze politiche ambientaliste e di sinistra e guadagna in queste elezioni 7 seggi nell'Assemblea nazionale. Il leader Tomislav Tomasevic ha inoltre incassato un successo personale con le 19.604 preferenze guadagnate. Il numero supera infatti quelle ottenute da Davor Bernardic (13.767 preferenze) e dal sindaco di Zagabria, Milan Bandic (1.789 preferenze), che aveva preso parte al confronto elettorale con il suo Partito del lavoro e della solidarietà (MB 365). Le minoranze saranno rappresentate in parlamento da 8 deputati, fra cui l'istriano Furio Radin in rappresentanza della minoranza italiana che viene rieletto per la nona volta consecutiva. I croati all'estero saranno infine rappresentati da 3 deputati all'interno dell'Assemblea. (segue) (Seb)