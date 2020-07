Croazia: smentiti i sondaggi elettorali, l'Hdz è il primo partito mentre il leader dell'Sdp si dimette (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento elettorale del 5 luglio, anticipato rispetto alla scadenza regolare di settembre, è stato fissato su insistenza della forza conservatrice di maggioranza, l'Unione democratica croata (Hdz), ufficialmente per evitare il rischio una seconda ondata di coronavirus. Secondo gli analisti politici l'obiettivo era capitalizzare i buoni risultati ottenuti dal paese nella lotta al Covid e procedere in modo spedito verso una seconda legislatura. "L'Hdz vincerà, prevediamo che il nostro risultato rientri nel quadro delle ultime elezioni (del 2016), quando numerosi sondaggi ci hanno dato meno mandati di quelli che abbiamo ricevuto. Andremo al voto con grandi risultati alle spalle: oggi la Croazia è un paese molto migliore rispetto a quattro anni fa. Abbiamo preparato un programma che mira a capitalizzare uno stato forte in una posizione internazionale rafforzata, e questa è l'idea di una nuova sovranità croata che io sostengo continuamente", ha dichiarato Plenkovic in un'intervista pubblicata dal quotidiano "Jutarnji list" prima del silenzio elettorale. (segue) (Seb)