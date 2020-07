Croazia: smentiti i sondaggi elettorali, l'Hdz è il primo partito mentre il leader dell'Sdp si dimette (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni, che si sono tenute il 4 luglio per i residenti all'estero, hanno chiamato a votare 3,8 milioni di croati e si sono contraddistinte per le misure intraprese contro il Covid-19 in una fase in cui il contagio fa registrare dei numeri in rialzo. La Corte costituzionale ha richiamato, nei giorni precedenti al voto, al diritto ineludibile dei cittadini a votare anche se positivi al coronavirus, replicando così all'iniziale decisione della Commissione elettorale centrale (Dip) di vietare l'accesso ai positivi all'interno dei seggi elettorali. "Abbiamo eliminato il paragrafo secondo cui (queste persone) non possono votare, e dunque lo faranno attraverso un'altra persona che voterà al loro posto", hanno fatto sapere successivamente dalla Commissione elettorale. Nonostante le misure precauzionali il voto è stato contraddistinto da una delle più basse affluenze della storia croata, con il 46,6 per cento degli aventi diritto che si è presentato alle urne. (Seb)