Auto: Aci, bilancio positivo a giugno per i veicoli di seconda mano

- In decisa ripresa il mercato dell’usato che chiude in positivo il bilancio del mese di giugno, con incrementi a due cifre per le due ruote, anche grazie alla presenza di una giornata lavorativa in più rispetto all’analogo mese del 2019. Lo riferisce un comunicato stampa dell'Aci, secondo cui i passaggi di proprietà delle autovetture, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno registrato a giugno una variazione mensile positiva del 6,6 per cento (+1,5 per cento a livello di media giornaliera). Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 191 usate nel mese di giugno e 183 nell’intero primo semestre del 2020. Sugli scudi, nel settore dell’usato, soprattutto le auto elettriche e quelle ibride a gasolio, che hanno riportato forti crescite sia in termini di passaggi di proprietà che di minivolture (ibride diesel: +179 per cento i trasferimenti netti e +205,6 per cento le minivolture - elettriche: +50,5 per cento i passaggi netti e +154,3 per cento le minivolture). Nonostante il pesante calo delle vendite di auto nuove, inoltre, elettriche e ibride hanno evidenziato a giugno risultati positivi anche per le prime iscrizioni: +132 per cento le auto elettriche, +94 per cento le ibride a benzina e +28,4 per cento le ibride diesel. (segue) (Rin)