Auto: Aci, bilancio positivo a giugno per i veicoli di seconda mano (2)

- Ottimi risultati nel mese di giugno per i passaggi di proprietà dei motocicli, che al netto delle minivolture hanno messo a bilancio un incremento mensile del 39,9 per cento (33,2 per cento in termini di media giornaliera). Nel primo semestre 2020 si evidenziano tuttavia contrazioni complessive del 30,6 per cento per le autovetture, del 20,2 per cento per i motocicli e del 28,4 per cento per tutti i veicoli. I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del Pra, consultabile sul sito www.aci.it Bilancio contrastato a giugno per le radiazioni, che hanno registrato un calo del 4,3% per le autovetture (-8,9 per cento la media giornaliera), da segnalare tuttavia il dato in crescita delle demolizioni (+5 per cento) a fronte di una ?lessione a due cifre delle esportazioni (-24,3 per cento), e un aumento del 9,1 per cento per i motocicli (+3,9 per cento la media giornaliera). Ancora in crescita il parco circolante italiano, che per le auto evidenzia sia nel mese di giugno che nell’intero primo semestre dell’anno un tasso unitario di sostituzione pari a 0,86 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 86). Il periodo gennaio-giugno 2020 ha archiviato per le radiazioni decrementi del 35,4 per cento per le autovetture, del 32,6 per cento per i motocicli e del 35 per cento per tutti i veicoli. (Rin)