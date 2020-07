Ue: accordo da 75 milioni di euro tra Bei e CureVac per sviluppo vaccini contro malattie infettive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) e la società CureVac, che sviluppa medicinali basati sull'acido ribonucleico (mRNA), hanno stipulato un accordo di prestito di 75 milioni di euro per sostenere lo sviluppo in corso di vaccini contro le malattie infettive. L'esecutivo europeo ha spiegato che il prestito sosterrà gli sforzi di CureVac per espandere le sue capacità produttive e accelerare il completamento del suo quarto sito produttivo a Tubinga, in Germania. Il prestito è finanziato nell'ambito del meccanismo di finanziamento delle malattie infettive (Idff) di Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell'Ue. (Beb)