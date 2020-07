Morricone: vicesindaco Roma-Guadagno (M5s), se ok da famiglia gli dedicheremo sala Auditorium

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Bergamo, vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, ed Eleonora Guadagno, presidente della commissione Cultura di Roma Capitale nel giorno della scomparsa di Ennio Morricone in una nota congiunta spiegano: "Insieme a milioni di persone a Roma e nel mondo diciamo addio con tristezza a Ennio Morricone. Alla sua famiglia e ai sui cari mandiamo un grande abbraccio. Con genio e una creatività fuori dall'ordinario, Morricone ha commosso, fatto gioire e sognare, ha accompagnato, definito timori, paure, allegria e ogni sfumatura dei sentimenti regalando una straordinaria qualità alle storie che la sua musica ha contribuito a scrivere e raccontare sullo schermo. Diceva: 'Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine, o l'intuizione soprannaturale. So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata'. Costanza cui non è mai venuto meno - proseguono - anche nel rapporto con Roma che ha sempre onorato della sua presenza e del suo affetto. Con registi di culto, come Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Quentin Tarantino e Brian De Palma per citarne alcuni, ha costruito la storia del cinema. La sua musica fa parte della nostra vita, dei nostri ricordi, delle emozioni che abbiamo condiviso, amata da ogni generazione. Se la famiglia acconsentisse - concludono - ci piacerebbe dedicare alla memoria di Morricone una sala all'interno dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Questa la prima di una serie di iniziative alle quali abbiamo iniziato immediatamente a lavorare per commemorare il genio che ci ha lasciato oggi". (Com)