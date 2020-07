Speciale difesa: Algeria, morto il comandante della regione militare al confine con la Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della quarta regione militare in Algeria, il generale Hassen Alaimia, è morto all'ospedale militare di Ain Naadja ad Algeri dopo una lunga malattia. Lo ha confermato il ministero della Difesa in un comunicato ufficiale. Il decesso dell’alto ufficiale lascia scoperta una regione molto sensibile al confine con la Libia. I 982 chilometri di deserto che separano l'Algeria dalla Libia richiedono un ingente utilizzo di uomini e mezzi. Il confine algerino-libico è stato chiuso nel 2011 dopo la caduta del regime del defunto colonnello Muammar Gheddafi. Nel gennaio del 2013, tuttavia, un commando di miliziani affiliati ad al Qaeda provenienti proprio dalla Libia ha sequestrato oltre 800 persone nell'impianto di estrazione del gas di Tigantourine, vicino ad In Amenas, nell'est dell'Algeria. Nella crisi degli ostaggi hanno perdo la vita 37 civili, la maggior parte stranieri, e 29 terroristi eliminati. L'attacco ha spinto il governo algerino a intensificare gli sforzi per mettere in sicurezza la zona di confine e in particolare le strutture petrolifere e del gas. (Ala)