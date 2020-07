Speciale difesa: Germania, ministro Difesa annuncia nuovo servizio volontario nelle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha annunciato l'iniziativa “Un anno per la Germania”, nuovo servizio volontario delle Forze armate (Bundeswehr). Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, la leva obbligatoria è stata abolita in Germania nel 2011. Da allora, i volontari che si arruolano nella Bundeswehr a ferma prefissata prestano servizio per un periodo compreso tra i 7 e i 23 mesi. “Un anno per la Germania” prevede per i volontari sei mesi di addestramento nel luogo di origine. Successivamente, i volontari svolgeranno compiti della riserva “nei pressi” della città di provenienza. Kramp-Karrenbauer ha poi escluso che la Germania possa ripristinare la coscrizione obbligatoria. A proporre il ripristino della leva come strumento contro gli estremisti di destra nella Bundeswehr era stato il commissario del Bundestag per la Difesa, Eva Hoegl, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). In particolare, Hoegl aveva affermato l'abolizione della leva era stata “un gigantesco errore”. (Geb)