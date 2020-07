Speciale difesa: Ucraina, Marina militare "pronta" a eventuali ostilità con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina ucraina si sta preparando per operazioni militari su vasta scala contro la Russia. Lo ha dichiarato il contrammiraglio ucraino Oleksy Neizhpapa, in un'intervista al quotidiano "Dumskaja". Secondo le dichiarazioni del comandante, il paese intende "tornare" in Crimea e si sta preparando per la guerra. "La base principale delle forze navali ucraine è Sebastopoli. Non rinuncerò mai a questa visione", ha dichiarato Neizhpapa. "Ci stiamo preparando per uno scontro militare su vasta scala, tenendo conto che se ciò dovesse accadere, sfortunatamente, ci sarebbero molte perdite - sia tra i nostri soldati che da parte della popolazione civile. Molti ora non lo capiscono, anche se il paese è in guerra da sette anni", ha proseguito il controammiraglio. Neizhpapa non ha escluso azioni locali volte a riattivare il flusso di acqua dal Dnepr fino alla regione di Kerson attraverso il canale del nord della Crimea. (Rum)