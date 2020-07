Speciale difesa: Iraq, ministero degli Esteri turco, continueremo a difenderci come da nostro diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Turchia ha emesso un comunicato in cui annuncia il proseguimento delle operazioni militari di Ankara in Iraq come metodo legittimo di difesa del territorio nazionale turco. Lo riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". Nel comunicato, viene ribadita la disponibilità turca "a cooperare e affrontare insieme il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), il quale mette in pericolo la sicurezza dell'Iraq e ne viola la sovranità". Il messaggio prosegue affermando che "la Turchia, nei limiti del diritto internazionale alla legittima autodifesa, reagirà a qualsiasi attività di sabotaggio lanciata dal territorio iracheno e continuerà a prendere le misure necessarie per rispondervi". Il comunicato arriva dopo la richiesta da parte del presidente iracheno Barham Salih di cessare immediatamente le azioni militari e la convocazione da parte del ministero degli Esteri di Baghdad degli ambasciatori di Iran e Turchia in Iraq, Iraj Masjedi e Fatih Yildiz. (Res)