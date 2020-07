Speciale difesa: Germania, SpD, no a ripristino leva obbligatoria contro estrema destra nelle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I copresidenti del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken, hanno respinto la proposta di ripristinare in Germania la leva obbligatoria, abolita nel 2011, per contrastare l'infiltrazione dell'estrema destra nei ranghi delle Forze armate (Bundeswehr). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Walter-Borjans ed Esken hanno dichiarato che la reintroduzione della coscrizione obbligatoria è “un tema ricorrente” e “non ha alcun collegamento con la stabilità democratica in pericolo in singoli reparti della Bundeswehr, mai formati da militari di leva”. Il riferimento è al Comando forze speciali dell'esercito (Ksk), recentemente sottoposto a una profonda ristrutturazione dal ministero della Difesa tedesco a causa dei diversi casi di estremisti di destra individuati tra il personale. A proporre il ripristino della coscrizione come strumento contro gli estremisti di destra nella Bundeswehr era stato il commissario del Bundestag per la Difesa, Eva Hoegl, esponente della SpD. In particolare, Hoegl aveva affermato l'abolizione della leva era stata “un gigantesco errore”. A sua volta, il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha escluso che la coscrizione obbligatoria possa essere ripristinata. (Geb)