Speciale difesa: Israele, lanciato in orbita nuovo satellite spia

- Stamani Israele ha lanciato in orbita un nuovo satellite spia dalla base di lancio di Palmachim, nel centro del paese. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. "Il ministero della Difesa e Israel Aerospace Industries hanno lanciato con successo nello spazio il satellite da ricognizione Ofek-16, che si è posizionato in orbita", si legge nel comunicato stampa. Il ministro della Difesa, Benny Gantz, ha descritto il lancio del satellite Ofek-16 come "un potente risultato per l'establishment della difesa, per l'industria della difesa in generale e per l'industria aerospaziale israeliana in particolare". Israele è uno dei pochi paesi al mondo che gestiscono satelliti da ricognizione, dandogli capacità avanzate di raccolta di informazioni. "La nostra rete di satelliti ci consente di guardare tutto il Medio Oriente e anche un po' più in là", ha affermato Shlomi Sudari, responsabile del programma spaziale di Israel Aerospace Industries (Iai). L'Ofek-16 è un "satellite per la ricognizione optoelettronica con capacità avanzate", ha affermato il ministero. È l'ultimo satellite della serie Ofek a essere lanciato nello spazio, seguendo l'Ofek-11, entrato in orbita nel 2016. (Res)