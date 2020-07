Speciale difesa: Italia-Indonesia, Benedetto Latteri nuovo ambasciatore a Giacarta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri rende nota, a seguito del gradimento del governo interessato, la nomina, deliberata dal Consiglio dei ministri, di Benedetto Latteri ad ambasciatore d’Italia a Giacarta, in Indonesia. Latteri è nato a Messina il 15 ottobre 1959. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Messina, entra in carriera diplomatica nel 1988. Inizia il suo percorso professionale al Cerimoniale diplomatico della Repubblica e svolge il suo primo incarico all’estero all’ambasciata d’Italia a Zagabria, passando poi a quella a Mosca dal 1997 al 2000. Rientrato a Roma, presta servizio presso la Direzione generale per l’Africa sub-sahariana e successivamente presso la Direzione generale del personale. È quindi nominato console generale a Sydney, Australia (2006-2011), e successivamente a Canton, Cina (2011-2014). Successivamente torna al ministero quale coordinatore per le tematiche afferenti l’industria della difesa e dei controlli alle esportazioni di materiale a duplice uso ai fini del contrasto della proliferazione di armi di distruzione di massa e loro vettori. Dal 6 luglio 2020 è ambasciatore d’Italia a Giacarta, Indonesia, accreditato anche a Timor Est e presso l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Nel 2007 è stato nominato Cavaliere ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. (Com)