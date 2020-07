Cile: coronavirus, governo stanzia 1,5 miliardi di dollari a favore della classe media (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa del governo a favore della classe media avviene mentre il paese si trova ancora in piena emergenza sanitaria, con 3605 nuovi casi di contagio e 116 decessi registrati nelle ultime 24 ore per Covid-19. Sono in totale invece 295.532 i casi confermati e 6.308 i morti dall'inizio della pandemia nel paese il 3 marzo scorso. Il Cile non ha mai decretato una quarantena totale ma i tentativi di una riapertura modulare delle attività sono stati ritirati a fronte della continua crescita dei contagi. Per contrastare la diffusione della pandemia il governo Pinera, ha prorogato fino al 15 settembre lo stato di eccezione costituzionale nel paese. Il decreto affida tra le altre cose la gestione dell'ordine pubblico alle Forze armate e mantiene in vigore anche il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino in tutto il paese. Lo stato di eccezione permette adottare misure straordinarie di carattere amministrativo e concede la facoltà di restringere le libertà di movimento, riunione e il diritto alla proprietà. (segue) (Abu)