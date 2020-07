Cile: coronavirus, governo stanzia 1,5 miliardi di dollari a favore della classe media (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Cile è arrivato all'11,2 per cento nel trimestre marzo-maggio, secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Ine). Si tratta del livello più alto dal mese di agosto del 2004 e rappresenta un incremento di quattro punti percentuali in soli dodici mesi. Il dato, segnala l'Ine, si spiega interamente con l'impatto della crisi determinata dall'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. In termini numerici il dato corrisponde a un incremento di 244 mila disoccupati nell'ultimo anno per un totale di 940 mila senza lavoro nel paese. Dal punto di vista dell'occupazione si registra nello stesso periodo un calo del 16,5 per cento. I settori che hanno registrato una maggior diminuzione dell'impiego sono quello alberghiero e della ristorazione (-42,4 per cento), la costruzione (-23,1 per cento), il commercio (-19,4 per cento). Le regioni che registrano il maggior tasso di disoccupazione sono quelle di Antofagasta (13,2 per cento), Coquimbo (13 per cento) e Valparaiso (12,4 per cento). (segue) (Abu)