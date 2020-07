Cile: coronavirus, governo stanzia 1,5 miliardi di dollari a favore della classe media (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte economico il governo del Cile ha stimato un calo del Pil tra il 5,5 ed il 7,5 per cento nel 2020. E' quanto si legge in un documento diffuso dalla Direzione generale di Bilancio, dove si analizza l'impatto della pandemia e delle misure di contenimento del nuovo coronavirus messe in atto negli ultimi tre mesi. Dal punto di vista della spesa si prevede un calo del 9,8 per cento della domanda interna a causa di una forte contrazione del consumo e degli investimenti. Da parte sua il governo prevede un aumento della spesa pubblica stimato in 11,4 punti percentuali, che porterebbe la spesa totale a un 28,7 per cento del Pil. La riduzione delle entrate a causa del panorama di recessione è stimata invece al 16,1 per cento. In questo contesto è previsto un deficit complessivo del 9,6 per cento mentre il debito si attesterebbe al 34,8 per cento del Pil. Per il 2021 la direzione di Bilancio prevede invece un deciso rimbalzo con una crescita del +5,5 del Pil. (Abu)