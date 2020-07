Coronavirus: Brasile, 64.867 morti e 1.603.055 contagiQ (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei decessi, 16.078, sono stati registrati nello stato di San Paolo dove il numero di casi è salito a 320.179. In virtù di questi numeri, lo stato di San Paolo, in Brasile, resta la seconda regione al mondo per numero contagi da coronavirus secondo i calcoli dell'Università statunitense Johns Hopkins. Nelle regioni con il più alto tasso totale di casi, San Paolo è superata solo da New York, Mosca, Santiago del Chile e dalla California. Nonostante questo il sindaco della capitale San Paolo, Bruno Covas, ha disposto la riapertura di bar, ristoranti e saloni di bellezza dopo oltre cento giorni di chiusura. D'accordo con il governo dello stato, le strutture dovranno rispettare particolari misure igieniche e garantire il distanziamento sociale. (segue) (Brb)