Coronavirus: Brasile, 64.867 morti e 1.603.055 contagiQ (4)

- La diffusione dei casi di Covid-19 è anche oggetto di indagine da parte della magistratura, secondo cui l'azione del governo nella lotta contro la pandemia di coronavirus manca di "linee guida" efficaci e rischia di causare, oltre a un aumento delle infezioni e dei decessi, uno spreco di denaro pubblico. È quanto scrive la Corte dei Conti al termine delle audizioni ai responsabili dell'unità di crisi governativa allestita per coordinare le operazioni per far fronte alla crisi sanitaria. Inoltre, secondo l'Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, il Brasile è tra i paesi (insieme con Bielorussia, Brasile, Burundi, Nicaragua, Tanzania e Stati Uniti) che non affrontano bene le conseguenze sociali della pandemia di coronavirus. "Sono preoccupata per il fatto che in alcuni paesi come si continuino a sostenere tesi che negano la realtà del contagio per la crescente polarizzazione politica in questioni chiave. Elementi che possono aggravare la crisi legata alla pandemia, danneggiare gli sforzi per contenere la diffusione del virus e appesantire i sistemi sanitari", ha affermato Bachelet. (Brb)