Nord Macedonia: ministro Esteri Dimitrov, lotta a corruzione richiede lavoro di squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corruzione è "un avversario comune" per i paesi e quindi richiede che tutti i governi lavorino insieme per contrastarla. Lo ha detto il ministro macedone degli Esteri, Nikola Dimitrov, partecipando oggi ad una videoconferenza dal titolo "Il buon governo e la lotta alla corruzione nell'era digitale", organizzata dalla presidenza di turno albanese dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). "A volte sappiamo come cercare i problemi nei nostri vicini, ma un vero avversario non c'è. Il vero avversario è comune, ed è la corruzione. In tal senso dobbiamo lavorare insieme e uniti", ha dichiarato Dimitrov nel suo intervento secondo quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri macedone. (segue) (Seb)