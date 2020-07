Nord Macedonia: ministro Esteri Dimitrov, lotta a corruzione richiede lavoro di squadra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dimitrov ha ribadito l'impegno del governo di Skopje nella lotta contro la corruzione, "fondamentale per ripristinare la fiducia dell'opinione pubblica" nello stato di diritto e nella democrazia. Il ministro ha illustrato i risultati raggiunti in passato, ponendo particolare accento sulla creazione del portale "Open Finance" che fornisce informazioni su oltre 17 miliardi di transazioni finanziarie di utenti di bilancio a livello centrale e locale. La conferenza, che si tiene il 6 e 7 luglio in formato online, ha visto l'apertura dei lavori da parte del premier e ministro degli Esteri dell'Albania Edi Rama. Sono intervenuti inoltre il segretario generale dell'Osce, Thomas Greminger, e il ministro albanese della Giustizia Etilda Gjonaj. (Seb)