- Iraq: premier Kadhimi inaugura ospedale per cura coronavirus costruito da milizia Pmu - Il premier dell’Iraq, Mustafa Kadhimi, ha inaugurato un ospedale per la cura del coronavirus costruito dalla milizia sciita Saraya al Salam. Lo riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". Guidata dal religioso Muqtada al Sadr, la milizia appartiene alle Forze della mobilitazione popolare (Pmu) è stata accusata di avere causato morti e feriti tra i partecipanti alle manifestazioni antigovernative in corso dallo scorso ottobre. Secondo Amnesty International, nel corso di queste ultime sono morti almeno 600 dimostranti e altri 18 mila sono rimasti feriti. Le Brigate Hezbollah, parte delle Pmu, hanno promesso di continuare la resistenza, rifiutandosi di abbandonare le armi, anche dopo che alcuni loro militanti sono stati rilasciati dalle autorità dell’Iraq. Il 26 giugno, i servizi di sicurezza antiterrorismo iracheni si sono introdotti nel quartier generale delle Brigate Hezbollah nei pressi di Baghdad arrestandone 14 combattenti accusati di recenti lanci di razzi sulla capitale irachena. I combattenti sono stati liberati qualche giorno dopo. (Res)