- Regno Unito: ministro Cultura conferma, decisione su Huawei verrà presa questo mese - Il ministro della Cultura britannico Oliver Dowden ha confermato che il governo di Londra prenderà questo mese una decisione riguardo alla presenza della società cinese Huawei nella rete 5G del Regno Unito. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph", Dowden ha dichiarato che le sanzioni degli Stati Uniti su Huawei avranno un "impatto significativo" sull'affidabilità della società e ha confermato che discuterà ulteriormente della questione con il premier Boris Johnson. "Per quanto riguarda Huawei, abbiamo visto le sanzioni degli Stati Uniti che sono state introdotte qualche mese fa. Ho chiesto al centro per la sicurezza cibernetica nazionale (Ncsc) di analizzarne l'impatto (delle sanzioni)", ha detto Dowden. (segue) (Res)