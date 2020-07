© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Romania: ministro Esteri, adesione a Spazio Schengen resta priorità - L'adesione all'area Schengen resta una priorità per la Romania. Lo ha ribadito, a Bucarest, il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu in occasione della conferenza di lancio della presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea. "Quando si tratta di Schengen, c'è bisogno di maggiore flessibilità, e la crisi attuale ci ha dimostrato che sarebbe un guadagno includere Romania e Bulgaria in questo spazio", ha sottolineato Aurescu. Dal canto suo, l'ambasciatore tedesco a Bucarest, Cord Meier-Klodt, ha inviato un messaggio di unità e solidarietà, il motto della presidenza tedesca essendo: "Insieme per la ripresa dell'Europa". Dal primo luglio, la Germania ha assunto la presidenza semestrale del Consiglio dell'Ue, in un momento cruciale generato dalla pandemia di Covid-19. L'ammissione della Romania e della Bulgaria nello spazio di libera circolazione è stata rinviata, diverse volte, a causa dell'opposizione di alcuni paesi membri, che hanno invocato la mancanza delle riforme nel campo della giustizia. (segue) (Res)