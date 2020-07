© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Croazia: premier Plenkovic, vittoria elettorale è per noi una responsabilità - La vittoria elettorale conseguita nel voto di ieri in Croazia è per l'Unione democratica croata (Hdz) "una responsabilità": lo ha detto il premier e leader del partito, Andrej Plenkovic, secondo quanto riporta l'emittente "N1". Plenkovic ha così commentato la decisa vittoria del partito conservatore contro la coalizione di centro-sinistra Restart guidata dal Partito socialdemocratico (Sdp). Dopo lo spoglio del 95 per cento delle schede l'Hdz è in vantaggio con 66 seggi su un totale di 151, mentre la coalizione di centrosinistra guidata dai socialdemocratici, Restart, resta ferma a 41 seggi. "Questo risultato è per noi una responsabilità. Abbiamo avuto un periodo difficile pieno di sfide, e le sfide davanti a noi sono ancora più grandi. Circostanze del genere richiedono duro lavoro, entusiasmo, sacrificio, conoscenza ed esperienza", ha detto Plenkovic in un discorso pronunciato nella notte a spoglio quasi terminato. "La Croazia ha bisogno di soluzioni per la propria economia e per le sfide nel settore sanitario, per migliorare le proprie istituzioni e proseguire nello sviluppo dei diritti umani e di quelli delle minoranze", ha concluso Plenkovic. (segue) (Res)