- Spagna: Banca centrale, contrazione Pil tra 16 e 21,8 per cento nel secondo trimestre 2020 - Le forti restrizioni alle attività economiche ed alla mobilità dovute alla gestione sanitaria della pandemia del coronavirus potrebbero generare in Spagna, nel secondo trimestre del 2020, un calo del Pil tra il 16 per cento, in uno scenario di rapida ripresa, ed il 21,8 per cento se il miglioramento dovesse rivelarsi più graduale. Secondo quanto riporta il quotidiano "Cinco Dias", questo è lo scenario che emergerebbe dal Rapporto annuale della Banca centrale spagnola che delinea una ripresa asimmetrica con il terzo trimestre che dovrebbe segnare, al contrario, un'inversione di tendenza ( tra meno 5 e meno 8 per cento) dopo la progressiva uscita del paese dallo stato di emergenza nella seconda metà di giugno. Qualunque sia l'entità e il ritmo della ripresa che seguirà il calo verticale senza precedenti dell'economia spagnola nella prima metà dell'anno, gli esperti della Banca centrale concordano sul fatto che la ripresa sarà segnata dall'incertezza e dalla persistente minaccia della pandemia. (segue) (Res)