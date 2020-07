© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tlc: direttore Anssi, in Francia non ci sarà messa al bando totale di Huawei - In Francia non ci sarà "una messa al bando totale" di Huawei, gruppo cinese attivo nel settore delle telecomunicazioni. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos", Guillaume Poupard, direttore generale dell'Agenzia nazionale della sicurezza dei sistemi di informazione (Anssi), che prossimamente annuncerà i nomi delle aziende di componentistica che potranno sviluppare il 5G. "Gli operatori che non utilizzano Huawei noi non li incitiamo a farlo perché è un po' il senso naturale delle cose. Per quelli che lo utilizzano già, consegniamo autorizzazioni la cui durata varia fra tre e otto anni", afferma Poupard. "Non siamo in un fase di Huawei bashing, né di una forma di razzismo anti-cinese", afferma il direttore dell'Anssi. "Diciamo solo che il rischio non è lo stesso con le aziende di componentistica europee", afferma Poupard. "Quello che si fa sul 5G in Francia è un compromesso. Bisogna sviluppare il 5G in condizioni economiche accettabili per gli operatori di telecomunicazioni" che sono "anche sovrani", per "non essere dipendenti da questa o quella azienda di componentistica", afferma il direttore dell'Anssi. (Res)