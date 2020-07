© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: esercitazioni Mar Cinese Meridionale, per Pechino "Washington invia navi per mostrare i muscoli" - Gli Stati Uniti hanno inviato deliberatamente le loro navi nel Mar Cinese Meridionale per "mostrare i muscoli". Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, durante il briefing quotidiano con la stampa a Pechino, commentando il passaggio delle due portaerei statunitensi, che hanno condotto operazioni ed esercitazioni in quel mare. Sabato 4 luglio la Marina degli Stati Uniti ha reso noto le portaerei Uss Nimitz e Uss Ronald Reagan stavano conducendo esercitazioni nel Mar Cinese Meridionale "per sostenere un Indo-Pacifico libero e aperto". Zhao ha accusato Washington di tentare di interferire e dividere i paesi della regione. Il contrammiraglio statunitense George M. Wikoff del Carrier Strike Group 5, ha spiegato che le esercitazioni Usa esercizi non rispondono a quelle cinesi iniziate la scorsa settimana. "Cerchiamo aggressivamente ogni opportunità per avanzare e rafforzare le nostre capacità e competenza nel condurre operazioni di combattimento contro ogni sorta di dominio", ha detto Wikoff. (segue) (Res)