- Cina: Mongolia interna, pastore locale contrae peste bubbonica - Le autorità sanitarie della Mongolia interna, nella Cina settentrionale, hanno confermato un caso di peste bubbonica, secondo quanto dichiarato dalle autorità sanitarie locali. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn", il caso è stato segnalato per la prima volta come sospetto sabato, 4 luglio, all'ospedale popolare di Urad Middle Banner nella città di Bayannur. Il paziente, un pastore locale, è stato posto in quarantena ed è in condizioni stabili. Le autorità locali di Bayannur hanno emesso un avvertimento di livello tre per la prevenzione e il controllo della peste che durerà fino alla fine del 2020, ha reso noto la commissione municipale in un comunicato stampa. La commissione ha inoltre esortato il pubblico a rafforzare l'attenzione, poiché la città è a rischio di infezioni con trasmissione da uomo a uomo, ha invitato a non consumare e cacciare animali che potrebbero causare infezioni. Le autorità hanno inoltre invitato la popolazione a riferire di eventuali scoperte di marmotte malate o morte o di altri animali e di segnalare casi sospetti di peste, pazienti con febbre alta ed eventuali morti improvvise. (segue) (Res)