- Hong Kong: Pechino minaccia il Canada in seguito a sospensione trattato estradizione - La Cina condanna fermamente il Canada dopo la decisione di Ottawa di sospendere il suo trattato di estradizione con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong, avvertendo che si riserva il diritto di intraprendere ulteriori azioni in risposta. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, dopo che il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato la scorsa settimana la sospensione del trattato di estradizione con Hong Kong in risposta all'imposizione, da parte delle autorità centrali della Cina, di una Legge sulla sicurezza nazionale nell'ex colonia britannica che criminalizza ogni forma di dissenso. "I commenti e le azioni pertinenti della parte canadese hanno gravemente interferito negli affari interni della Cina e hanno violato il diritto internazionale e le norme di base che regolano le relazioni internazionali", ha aggiunto Zhao. (segue) (Res)