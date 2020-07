Regionali: Salvini, mi sento molto ottimista, non do per perso nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine dell'incontro con gli autotrasportatori del Fai in corso a Milano, commentando le imminenti elezioni regionali di settembre ha detto di sentirsi "molto ottimista. Non do per persa neanche una partita. La Regione Toscana, ad esempio, che tutti dicono verrà rivinta del Pd. Sento tanta, tanta voglia di cambiamento in Toscana da parte delle imprese, dei cittadini, delle associazioni. Quindi, non do per perso nulla". Per l'ex ministro dell'Interno, "vedere su 'Il Sole 24 Ore' di oggi che le prime tre Regioni italiane per gradimento sono tre Regioni a guida Lega, è una cosa che mi inorgoglisce, al di là dei nomi, dei cognomi, delle polemiche. Vedere che al primo, al secondo e al terzo posto dei governatori più amati d'Italia ci sono tre uomini e donne della Lega è emozionante - ha proseguito Salvini - ho visto che il sindaco di Reggio Calabria del Pd è il terzultimo per gradimento in Italia. Quindi, vedremo di dare anche a Reggio Calabria una guida diversa". (Rem)