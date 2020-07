I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: proteste in Oromia dopo morte cantante Hundessa, bilancio sale a 156 morti - E' salito a 156 il numero di persone che sono morte nel quadro delle proteste scoppiate nella regione di Oromia, in Etiopia, dopo l'uccisione di Hachalu Hundessa, cantante noto per le sue canzoni di denuncia politica. Lo ha riferito ai media locali il capo dell'Ufficio di sicurezza e pace di Oromia, Jibril Mohammed, precisando che circa 145 vittime erano civili mentre 11 erano membri del personale di sicurezza. Il bilancio comprende unicamente le vittime registrate nella regione di Oromia, la più colpita dalle proteste, anche se queste dallo scorso lunedì si sono diffuse dalla capitale Addis Abeba alle regioni circostanti. Secondo il funzionario il bilancio potrebbe aumentare ulteriormente, perché numerose persone sono attualmente ricoverate in ospedale per ricevere cure dopo gli scontri, alcune delle quali in stato grave. In precedenza, il commissario di polizia regionale, Bedassa Merdassa, aveva comunicato all'emittente di stato "Ethiopian Broadcasting Corporation" un bilancio di 78 vittime civili e di tre membri delle forze di sicurezza, precisando a sua volta che il numero di vittime non includeva quelle registrate nella capitale Addis Abeba, dove un poliziotto è stato ucciso ed un numero imprecisato di persone sono morte martedì scorso in tre esplosioni. Il cantante è stato ucciso a colpi di arma da fuoco il 29 giugno notte. (segue) (Res)