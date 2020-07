I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ghana: coronavirus, presidente Akufo-Addo "operativo" anche in isolamento - Il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, "sta lavorando dall'isolamento" dopo essersi messo in quarantena precauzionale per essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus. Lo ha riferito ai media locali un portavoce della presidenza di Accra. Secondo una dichiarazione presidenziale diffusa sabato, Akufo-Addo è risultato negativo al test ma seguendo il consiglio dei medici ha deciso di autoisolarsi. Con 20.085 casi e 117 decessi, il Ghana è uno dei paesi più colpiti nell'Africa sub-sahariana, sebbene abbia condotto molti più test rispetto alla maggior parte delle nazioni della regione. (segue) (Res)