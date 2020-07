I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malawi: aumento casi di coronavirus, Chakwera annulla celebrazioni per l'indipendenza - Il nuovo presidente del Malawi, Lazarus Chakwera, ha cancellato le celebrazioni previste oggi per l'indipendenza dell'Africa australe e ridotto drasticamente la cerimonia di inaugurazione del suo proprio mandato attesa lo stesso giorno a causa dell'aumento di casi di coronavirus. La decisione, riferisce la stampa locale, ha colto di sorpresa i malawiani, che di recente hanno scelto Chakwera come nuovo presidente del paese, contro il capo di Stato uscente Peter Mutharika. Il nuovo presidente ha prestato giuramento lo scorso 28 giugno, ma la sua cerimonia di inaugurazione era attesa oggi allo stadio, in coincidenza con il 56mo anniversario dell'indipendenza dell' ex colonia britannica. Con l'obiettivo di ridurre la diffusione del virus, di recente Chakwera aveva dimezzato l'assistenza autorizzata allo stadio a 20mila unità. (Res)