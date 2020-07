India: coronavirus, quasi 700 mila casi e oltre 19 mila decessi, nuovo record giornaliero di contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) ha reso noto che oggi è stata oltrepassata la soglia di dieci milioni di test effettuati (10.004.101), di cui 180.596 ieri. Il Consiglio, insieme all’Istituto nazionale di virologia (Niv) di Pune, collabora allo sviluppo del vaccino Covaxin con Bharat Biotech, con sede a Hyderabad, nella cosiddetta Genome Valley, la prima casa farmaceutica ad essere autorizzata dall’autorità per i farmaci (Dcgi, Drug Controller General of India) per lo studio clinico su esseri umani. Anche la Zydus di Ahmedabad, nel Gujarat, ha ottenuto l’autorizzazione. Secondo il ministero della Scienza e della tecnologia è improbabile che un prodotto per una somministrazione di massa sia pronto prima del 2021. Il ministero lo ha chiarito dopo recenti anticipazioni sulla possibile introduzione a metà agosto del Covaxin per l’uso per la salute pubblica. (segue) (Inn)