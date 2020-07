Turchia: Erdogan, prima azienda turca di pannelli solari aprirà in agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In agosto la Turchia inaugurerà la prima azienda nazionale di produzione di pannelli solari. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Erdogan ha dichiarato che nei 18 anni di guida del paese da parte del suo Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) oltre 100 miliardi di dollari sono stati investiti nel settore energetico da attori pubblici e privati, aggiungendo che nei primi cinque mesi del 2020 la Turchia ha aumentato fino al 66 per cento la quota di elettricità prodotto con fonti rinnovabili. "Un paese senza energia non può dirsi civilizzato", ha sancito Erdogan, sottolineando che nel 2002 la Turchia contava su 31 mila megawatt di capacità installata a fronte dei 91 mila installati oggi. Il capo dello Stato ha inoltre ribadito che la centrale di Akkuyu, la prima a energia nucleare in Turchia, comincerà a funzionare nel 2023. (Tua)